محمد بن راشد: الإسهامات المجتمعية للشركات في الإمارات محل تقديرنا

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإسهامات المجتمعية للشركات في دولة الإمارات ستبقى محل تقدير لهذه المؤسسات الاقتصادية الناجحة.

وقال سموه عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثناء تكريم عدد من الشركات الوطنية بوسام الأثر المجتمعي لمساهماتهم المجتمعية والبيئية المستدامة. شركات القطاع الخاص اليوم حول العالم أصبحت مطالبة بتبني معايير تحافظ على البيئة في أعمالهم وبوضع بصماتهم الإيجابية في المجتمع الذي يحققون فيه نجاحاتهم.. والإسهامات المجتمعية للشركات في دولة الإمارات ستبقى محل تقديرنا ومحل تقدير مجتمعنا لهذه المؤسسات الاقتصادية الناجحة".

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