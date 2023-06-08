بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. محمد بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، مقرها الرئيسي مدينة أبوظبي، وتتبع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وتهدف الأكاديمية إلى توفير البرامج الدراسية والتدريبية، وبرامج التعليم المستمر المتعلقة بشؤون الطفولة ورعايتها وتنميتها، مع الحفاظ على القيم والهُوية الإماراتية وتهيئة البيئة الأكاديمية والتدريبية اللازمة للدارسين، ما يسهم في تطوير معرفتهم وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم في المجالات المختلفة لرعاية الطفولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووفق التشريعات السارية.

وتشمل اختصاصات الأكاديمية وفقاً للقانون، إنشاء نظام أكاديمي وتدريبي متميز من خلال إعداد وتطوير البرامج الدراسية والتدريبية المتصلة بشؤون الطفولة ورعايتها وتنميتها، بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي لإمارة أبوظبي، وتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية وفق أفضل الممارسات، ما يسهم في تطوير وتنمية مهارات الدارسين وإعدادهم علمياً وعملياً بمجال عمل الأكاديمية، ومنح الشهادات والدرجات العلمية وفقاً للتشريعات السارية، إلى جانب تقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في مجال عمل الأكاديمية.

كما تتضمَّن اختصاصات الأكاديمية، حسب القانون، تقديم البحوث الأكاديمية والتطبيقية ذات الصلة بمجال عمل الأكاديمية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلِّقة بمجال عمل الأكاديمية والمشاركة فيها، وبناء وتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتعاون والتبادل العلمي مع الجهات ذات الصلة في المجالات المرتبطة باختصاصات الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطوير منظومة تشغيل الدارسين وتسهيل فرص التوظيف لهم، واقتراح أوجه التطوير في البرامج الأكاديمية والتدريبية ذات الصلة المقدَّمة في الدولة، فضلاً عن تشجيع ثقافة وتطبيقات ومشاريع الابتكار وريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بعمل الأكاديمية.

وتفتح الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في أبوظبي باب التسجيل في برامجها الدراسية خلال شهر يونيو 2023، لتباشر السنة الأكاديمية الأولى في شهر سبتمبر 2023.

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