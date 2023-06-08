القيادة العامة لشرطة الشارقة هيئة نظامية محلية مستقلة

المصدر: الشارقة – البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة مرسوماً بقانون تنشأ بموجبه هيئة نظامية محلية مستقلة في الشارقة ، تسمى "القيادة العامة لشرطة الشارقة" ،وينقل بموجبه إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة منتسبوها ممن على المرتب الاتحادي التابع لوزارة الداخلية الذين يتم تحديدهم من قبل المجلس التنفيذي بناءً على عرض القائد العام، وينتقل للقيادة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية، وتشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة ووزارة الداخلية، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقـة بهـذا الـمرسـوم بـقانـون فـور انعقاده.

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