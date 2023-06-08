حلقة شبابية حول نظم الأغذية الزراعية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، حلقة شبابية بعنوان «نظم أغذية زراعية مستدامة في ظل تغير المناخ»، ناقشت إمكانات التنوع البيولوجي الزراعي ودور النظم الغذائية المستدامة في مواجهة تغير المناخ.

ويأتي تنظيم مبادرة حلقات الشباب، التي تعد بمثابة منصة مهمة للقادة الشباب من مختلف أنحاء الدولة، في إطار عام الاستدامة في دولة الإمارات الذي انطلق تحت شعار «اليوم للغد».

وشهدت الحلقة النقاشية حضور محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالإنابة، والدكتورة طريفة الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، والدكتور أوغستو بيسيرا لوبيز لافال، كبير العلماء في «إكبا»، بجانب مجموعة بارزة من قادة الفكر والخبراء والمختصين.

وخلال الحلقة الشبابية، قال محمد النعيمي إن شباب الوطن قادرون على تحمل تلك المسؤولية ويعملون بالفعل على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لهذه التحديات، وهذا يعكس روح شعار عام الاستدامة «اليوم للغد»، من خلال تعزيز وتطوير قدرتنا على بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.

وأضاف: «بينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» العام الجاري في دولة الإمارات، يسلط هذا الحدث الضوء على سعينا المستمر لرعاية جيل الشباب ورفع وعيهم تجاه تغير المناخ وآثاره من أجل تمكينهم للمشاركة بأفكار وأنشطة وجهود تسهم في الحد من آثاره.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: يتوجب علينا الاستفادة من الإمكانات الهائلة لجيل الشباب وإشراكهم بشكل أكثر فاعلية في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما يدفع مركزنا لتركيز الكثير من الجهود على تزويد الشباب بالمهارات والفرص ليصبحوا علماء ورواد أعمال في مجال الزراعة وقادة في المستقبل من خلال مبادرات مثل مبادرة «نعم إكبا-نعم لمساهمة الشباب».

وتعد مبادرة حلقات الشباب خطوة ملموسة نحو تشجيع مشاركة الشباب على عمل الحوارات التفاعلية نحو إيجاد الحلول والاستجابة للتحديات العالمية، والتي تركزت على تنويع الحميات الغذائية والحد من هدر الطعام.

وأكد حضور الحلقة النقاشية الحاجة الماسة إلى وضع استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.

كما تطرقت المناقشة إلى السبل العلمية والمبتكرة لجعل نظم الأغذية الزراعية أكثر مرونة واستدامة، بجانب مناقشة سبل إشراك الشباب في تطوير حلول ذكية مناخياً لأنظمة الأغذية الزراعية.

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