بمرسوم من محمد بن راشد.. تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة مكتوم بن محمد

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وعُضويّة كل من: هشام عبدالله القاسم، نائباً للرئيس، ومعالي محمد هادي أحمد الحسيني، وراشد محمد راشد المطوع، وشعيب مير هاشم خوري، وراشد علي بن عبود، وعبدالعزيز محمد الملا.

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