إغلاق باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية غداً

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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يغلق غداً باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، وتستهدف الخدمة الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المسجلين في قيد الصف الثاني عشر/ السنة الثالثة عشر للسنة الحالية للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو في نظام البعثات الخارجية على نفقة وزارة التربية والتعليم المخصصة للطلبة المواطنين فقط.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعادت فتح باب التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الزمنية المحددة سابقاً، خلال الفترة من 29 مايو إلى 7 يونيو 2023 للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات، كفرصة أخيرة للالتحاق بالفصل الأول، وحرصت الوزارة على مده الفترة إلى 9 يونيو من خلال التسجيل على الربط: bit.ly/3OML4Wa

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكتروني 100% من خلال موقعها moe.gov.ae. وحددت حزمة من الشروط؛ منها أن يكون الطالب ما زال على مقعد الدراسة (مرحلة الصف الثاني للعام الدراسي الحالي) خلال فترة التسجيل، وتوفير جميع المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي، واستيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بالمؤسسة التعليمية لتلك الجامعات: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وأبوظبي بوليتكنك، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم و التدريب المهني، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة خليفة، وجامعة السوربون، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة روشستر للتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في دبي، فضلا عن الجامعة البريطانية في دبي، وأكاديمية أدنوك الفنية.

وأكدت الوزارة على أهمية توفير كافة المستندات العامة من الأوراق الرسمية للطلبة المتقدمين للبعثات الخارجية أو الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، من جوازات السفر وبطاقات الهويات، وخلاصات القيد، وخلال فترة التسجيل على الطالب توفير شهادات الصف العاشر والحادي عشر (حسب كل منهاج) مصدقة من الجهات المعنية.

وخلال فترة القبول النهائي على الطالب تقديم شهادة استيفاء مادة اللغة العربية للناطقين باللغة العربية ومادة التربية الاسلامية لكافة الطلبة من المسلمين للمدارس الخاصة داخل الدولة للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ويطلب تصديق شهادات الطلبة الدارسين في المنهاج غير الوزاري داخل الدولة من الجهة التعليمية، بالإضافة الي شهادة معادلة الثانوية العامة (الصف الثاني عشر)، وتصديق شهادة الصف الثاني عشر النهائية للطلبة الدارسين خارج الدولة من سفارة دولة الامارات، ومعادلة شهادة الصف الثاني عشر الصادرة من وزارة التربية والتعليم لدولة الامارات.

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