"الطوارئ والأزمات" تؤكد على الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية

المصدر: البيان

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عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعا لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك للوقوف على جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع الحالة المدارية التي قد تتأثر بها الدولة خلال الفترة المقبلة. وكان الاجتماع بحضور وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الطاقة والبنية التحتية والمركز الوطني للأرصاد.

كما أشارت الهيئة إلى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المدارية، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية كلا ضمن اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية، مضيفة أنه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للحالة المدارية وتبعاتها في المناطق التي قد تتأثر بها.

ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية والفرق المعنية على وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

كما تهيب الجمهور الكريم بعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.

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