إطلاق «الإمارات للكربون» لدعم صفرية الانبعاثات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت أمس المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي «UICCA»، التي يقع مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي كمؤسسة غير حكومية تعمل بصفتها مركز فكر ومسرعات مستقلة ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الدولة، تحالف الإمارات للكربون، وهو مجموعة من الشركاء الذين يكرسون جهودهم لدعم تطوير ونمو سوق للكربون بدولة الإمارات.

ويضم تحالف الإمارات للكربون، برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مجموعة من المؤسسات المرموقة التي تدرك أهمية أرصدة الكربون وتأثيرها الفعال في تحقيق مستهدفات صافي الانبعاثات الصفري. ويضم االأعضاء المؤسسين للتحالف كل من شركة AirCArbon Exchange (ACX)، وبنك أبوظبي الأول (FAB)، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة.

بالإضافة لـ UICCA. ويعمل تحالف الإمارات للكربون على إقامة تعاون وطني يجمع بين المشاركين الرئيسيين في السوق، بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون وتطوير معايير وأطر مبتكرة لتمويل مبادرات الكربون المثمرة.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي «UICCA»: إن الحد من انبعاثات الكربون أمر أساسي من أجل استمرارية كوكبنا، وعلينا أن نبذل دوراً فاعلاً للحد من الانبعاثات عبر كل القطاعات، وإنه من الضروري أن يتخذ القطاعان العام والخاص خطوات فعالة لتقليل الانبعاثات.

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