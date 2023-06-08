سلطان الجابر: الإمارات ملتزمة بتحقيق الطموح العالمي في العمل المناخي

المصدر: بروكسل - وام

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أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على اتباع نهج مدّ جسور التواصل والحوار وبناء الشراكات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

موضحاً أن رئاسة مؤتمر COP28، ملتزمة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف، وكذلك العمل المشترك مع المفوضية الأوروبية، سعياً إلى نجاح المؤتمر، وتحقيق أعلى الطموحات في العمل المناخي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، حيث أصدرا بياناً مشتركاً، جددا فيه التأكيد على ضرورة التعاون، ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس، وتعزيز المرونة والتدفقات المالية لتحقيق الحياد المناخي والتنمية منخفضة الانبعاثات.

والتقدم نحو تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.

حضر اللقاء كلٌ من فرانز تيمرمانس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الصفقة الخضراء، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، وسعادة محمد السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا.

ودعا البيان كافة الأطراف إلى تنسيق جهودها الوطنية، في إطار الالتزام المشترك بتحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس، بما يشمل استمرار الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وبما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمري COP26 في غلاسكو، وCOP27 في شرم الشيخ، ومع نتائج أحدث التقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال معاليه: «إن أوروبا والاتحاد الأوروبي يقومان بالفعل بدور رائد في دعم لعمل المناخي الطموح، وسيكونان شريكاً أساسياً موثوقاً في COP28، ويسرّني أن المفوضية الأوروبية تدعم دعوة رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030».

وأشار البيان كذلك إلى ضرورة تفعيل ترتيبات تمويل معالجة الخسائر والأضرار والصندوق المخصص لهذا الغرض، ودعم التنفيذ الكامل لخطة الوفاء بتعهد توفير مبلغ الـ 100 مليار دولار أمريكي، ومضاعفة تمويل «التكيّف»، مقارنة بمستويات 2019 في أقرب وقت ممكن، والوفاء بالالتزامات تجاه مؤسسات التمويل القائمة، مثل صندوق المناخ الأخضر.

وفي هذا الإطار، جدد معالي الدكتور سلطان الجابر، التأكيد على أن مواجهة تغير المناخ، تتطلب جهداً جماعياً.

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