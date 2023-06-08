الشيخة فاطمة: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تبنت مبادرات تُـمَكّن المرأة والشباب

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، نظمت الأكاديمية أمس، حفل تخريج للدفعة العشرين من طالبات الصف الثاني عشر، وحفل تخريج للدفعة الثالثة من طلابها للعام الدراسي 2022 - 2023.

شهد حفل تخريج طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، الذي أقيم بمقر الأكاديمية في أبوظبي، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وخديم عبد الله الدرعي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة، وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمة ألقاها الخريج عبد الله أبوبكر عبد القادر الهاشمي، والخريجة فاطمة محمد عبيد بوعلي، بالنيابة عن سموها، وجهتها للخريجين في حفلي تخرج الطلاب والطالبات: «يسعدني الاحتفال بتخريج طلبة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للالتحاق بمرحلة تعليمية هامة في حياتـهم الـمستقبلية».

ونوهت سموها بأن دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نـهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، قد تبنّت المبادرات التي تُـمَكّن المرأة والشباب في مُـختلف الـميادين، وأتاحت الفرص لهم لتحمل الـمسؤولية، والعمل من أجل بناء الوطن، كما دعمت دولة الإمارات التعليم، وجعلته ضمن أولوياتـها لتلبية احتياجات الطلبة وطموحاتـهم، ولسد احتياجات أسواق العمل الـمستقبليّة.

وباركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأولياء الأمور هذا النجاح، مؤكدة: «نحن نُفاخر بكم الأمم، وقد عقدنا الأمل عليكم في دعم مسيرة الوطن نحو الـمستقبل، فرؤية دولة الإمارات ستبقى خالدة ومشرقة بكفاحكم واجتهادكم».

وهنأت سموها الخريجين وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز، سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لدعم تحقيق رؤية دولتنا السديدة، ويبارك جهود قيادتنا الرشيدة في كافة المجالات، من أجل رفعة وطننا الغالي.

من جانبه، وجّه نيل ماثيوس مدير أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، كلمة خلال الحفل، قال فيها: «إن السمات القيادية الحقيقية، هي إلهام الآخرين، وإحداث التأثير الإيجابي والقيادة بالقدوة وتمكين الآخرين من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة».

وألقى الخريجان عيسى الزعابي، وعبد الله الحمادي كلمة الخريجين، أكدا فيها الشعور بالامتنان والتقدير تجاه الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقام مدير الأكاديمية الأستاذ نيل ماثيوس، في ختام الحفل بتكريم الخريجين، حيث شملت قائمة المكرمين فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف، وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف، وفئة خريجي دبلوم الثانوية.

كما حصل الخريجون على شهادة المشاركة في التدريب العسكري لمادة المشاة التابعة لبرنامج التربية العسكرية، المطبق في الأكاديمية، بالتعاون مع قيادة الوحدات المساندة في وزارة الدفاع، وشهادة إنجاز برنامج التدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي، المعتمدة من مدينة الشيخ خليفة الطبية، وجمعية القلب الأمريكية.

حفل

من جانب آخر، نظمت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، حفل تخريج للدفعة العشرين من طالبات الصف الثاني عشر، وبحضور سمو الشيخة فاطمة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولات وأهالي الخريجات.

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