ولي عهد الشارقة يعتمد 100 مليون درهم لترقيات الشرطة

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي 100 مليون درهم للضباط وصف الضباط والأفراد كافة في القيادة العامة لشرطة الشارقة الذين شملهم قرار الترقيات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة يوم أمس، على أن تصرف بأثر رجعي مع راتب شهر يونيو الجاري.

كان المجلس التنفيذي بالشارقة قد اعتمد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة قائمة مستحقي الترقي للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية البالغ عددهم (711)، منهم (205) من فئة الضباط، و(506) من فئة صف الضباط والأفراد، إضافة إلى ترقية (261) من مستحقي الترقية المالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز