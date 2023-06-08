عبدالله بن زايد: السلام رافعة تنمية وازدهار المجتمعات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية «AJC».

واستعرض سموه وأعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية خلال اللقاء التعاون المشترك في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام وما نتج عنه من مبادرات متنوعة داعمة لتطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار.

وأشاروا في هذا الصدد إلى مجموعة «I2U2» التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند ودولة إسرائيل وتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها عبر مجموعة من القطاعات، ومنها الأمن الغذائي والمائي والنقل والصحة والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن السلام هو رافعة التنمية والازدهار في المجتمعات، مشيداً بدور اللجنة اليهودية الأمريكية «AJC» في تعزيز التفاهم المشترك ونشر قيم التسامح والتعايش.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز