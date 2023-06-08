«محاكم الخير» تنقذ حالات إنسانية من عثرات الديون

المصدر: (دبي - البيان)

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واصلت مبادرة «محاكم الخير»، التي تتبناها محكمة التنفيذ في محاكم دبي، رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد وصدرت أحكام بحقهم، وأنقذت أسراً عانت من تبعات التعثر والديون، من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتنمية روح التكافل وتقوية أواصر التعاون في المجتمع، بالمساهمة في سداد مديونيات المعسِرين، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.

وقال القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ والمشرف العام على لجنة مبادرة «محاكم الخير»: إن هدف المبادرة رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذ المدنية والشرعية، لفتح نافذة أمل جديدة، من خلال سداد مديونيات المعسرين.

وبحسب سجلات محاكم دبي أنهى فريق محاكم الخير معاناة اثنين من أصحاب الأسر الملاحقين قضائياً، بسداد المبالغ المترتبة عليهما.

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