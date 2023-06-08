سيف بن زايد: سنقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس باستقرار المجتمع

المصدر: أبو ظبي -البيان

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الوقوف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع.

جاء ذلك في كلمات لسموه، الذي شارك تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «تويتر» عقب قرار مجلس الوزراء تشكيل «مجلس مكافحة المخدرات» برئاسة سموه.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «أسأل الله تعالى أن نحقق بتوجيهاتكم سيدي تطلعات القيادة الرشيدة، وأن يوفقنا لنكون عند حسن ظنكم سيدي كوزارات ومؤسسات محلية واتحادية بجهودنا التكاملية لخدمة مجتمع الإمارات والحفاظ على سلامة كافة أفراده من مخاطر آفة المخدرات، وسنكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، لتكون دولة الإمارات نموذجاً رائداً عالمياً في التصدّي لهذه الآفة الخطيرة».

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