سيف بن زايد: شكراً لكل أسرة إماراتية تغرس في أبنائها الموروثات بإيجابية

المصدر: دبي - البيان

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشكر لكل أسرة إماراتية تمكّن أبناءها وتغرس فيهم العادات والتقاليد الموروثة بإيجابية بتناغم متوازن مع انفتاح الحياة العصرية.

جاء ذلك في تدوينة سموه عبر حسابه في «تويتر» التي نشر بها مقطع فيديو حمل قصة اصطحابه لسيف ابن عبدالله عدنان مدير مكتب طيران الإمارات في تنزانيا، إلى مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول من أمس.

وقال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في التدوينة: «ما علاقة سيف بصفقة طيران الإمارات، سيف هو ابن عبدالله عدنان مدير مكتب طيران الإمارات في تنزانيا حالياً، وعنده ما شاء الله عليه علوم الصفقات، خبرني ان أبوه مخبرنه عن صفقة طيران الإمارات، وحب يعبر عن حبه للوطن وقيادته، وقاللي بسير وياك أبارك لسيدي الشيخ محمد بن راشد والشيخ أحمد بن سعيد على صفقة طيران الإمارات نيابة عن أبوه».

وتابع سموه: «شكراً لكل أسرة إماراتية تمكّن أبناءها وتغرس فيهم العادات والتقاليد الموروثة بإيجابية بتناغم متوازن مع انفتاح الحياة العصرية. الله يحفظلكم أحبتكم».

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