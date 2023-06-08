«نسائية دبي» تطلق مبادرة «إرشاد الأبوة»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أطلقت جمعية النهضة النسائية في دبي متمثلة في إدارة الاستشارات والتدريب، مبادرة «إرشاد الأبوة» تحت شعار «معاً لنصل بأبنائنا إلى بر الأمان»، بتوجيهات من المجلس الاستشاري لخدمة المجتمع دبي برئاسة معالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، تماشياً مع أهداف السياسة الوطنية للأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقتها الحكومة عام 2018، وتفعيل دور الجمعية في دعم الحملة الإعلامية الاجتماعية «الأبوة كما نطمح» التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية.

وانطلقت المبادرة بأول ورشة عمل تم تنظيمها في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالجافلية، قدمها الدكتور حسين مسيح خبير قطاع الرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وأكد الدكتور مسيح أهمية مثل هذه البرامج التي تدعم المفاهيم الصحيحة والسلوكيات الإيجابية وتحارب الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وتعزز المحافظة على تماسك الأسرة وترفع من كفاءتها.

مشيراً إلى أن الهدف من الورشة هو إلقاء الضوء على المفاهيم الصحيحة للأبوة الحقيقية ومسؤولياتها وواجباتها وطرق وأساليب التعامل مع التحديات الناجمة عن اختلاف المراحل العمرية للأبناء وتعزيز دور الأب في حياة أبنائه وفي الحياة الأسرية بشكل عام، بغرض تلافي السلوكيات السلبية للأبناء التي قد تنتج بسبب قلة الحوار معهم.

وحضر الورشة عدد من المسؤولين والموظفين، حيث ألقت الورشة الضوء على 5 محاور رئيسية وهي: تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندتها في مواجهة ضغوطات الحياة.

بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعية تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وأخيراً تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية: «إن الجمعية من خلال مراكزها التابعة لها تقدم مبادرات ذات أهمية تنطلق من استراتيجية تم بناؤها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، وتسعى كل السعي من خلال رسالتها الوطنية والاجتماعية عبر العمل في مبادرات وبرامج مدروسة لإيصالها لأفراد المجتمع، وذلك لإيمانها بأهمية الوعي في النهوض بالأسرة، وذلك لإيجاد أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع يحقق رؤى حكومتنا الرشيدة».

وأضافت إن «مبادرة إرشاد الأبوة» ترسخ المسؤولية المجتمعية للجمعية ولكل القطاعات المجتمعية الأخرى التي تعمل نحو نماء واستقرار الأسر.





تماسك اجتماعي

من جهتها، أعربت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن سعادتها بهذا التعاون المؤسسي الذي يهدف إلى رفع الوعي تجاه أهمية الأسرة ومكانتها ودورها في تعزيز التماسك الاجتماعي.

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