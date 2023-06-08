«دبي للإعلام» و«إسلامية دبي» تتعاونان لطباعة 260 ألف نسخة من مصحف الشيخ مكتوم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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وقعت مؤسسة دبي للإعلام مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أمس، اتفاقية لطباعة 260 ألف نسخة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

وقع الاتفاقية محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، ممثلاً عن مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

حضر التوقيع، بمقر الدائرة في منطقة الممزر بدبي، عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، وفيصل عبد الله عبد المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام، والدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، ومحمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد.

وأحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، وأعضاء لجنة المصحف مدراء الإدارات، ومروان محمد الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية، وشيخة المري مديرة إدارة الاتصال والتسويق، واللواء أحمد المنصوري مستشار التواصل الحضاري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري رئيس فريق الفعاليات الثقافية، وخديجة اليوسف مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للإعلام».

توجيهات

وأكد الدكتور حمد الشيباني أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سابقة من المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في إصدار مصحف شريف برواية حفص عن عاصم بخط جديد، وتميز علمي، وزخرفة فنية، وطباعة فاخرة.

تعاون خيري

وقال محمد الملا: إن هذه الشراكة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لـ«دبي للإعلام» الرامية إلى التعاون الخيري مع المؤسسات المعنية والتعاون بشكل عام مع مؤسسات المجتمع وتعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إعلامياً رائداً، يستخدم أحدث الوسائل التقنية والرقمية لتقديم أفضل المواد الإعلامية، وتعزيز قدرات المؤسسة والنهوض بها والارتقاء بتنافسيتها وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد الملا أن مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف يعتبر الأكثر تطوراً في العالم في طباعة القرآن الكريم، ويشرفنا ويسعدنا من خلال هذه الشراكة أن يصل القرآن الكريم وجميع ترجماته والكتب الشرعية والإسلامية إلى جميع بلدان العالم.

3 ملايين نسخة

بدوره، أشار الدكتور حمد الشيباني إلى أن الدائرة تقوم بطباعة المصحف الشريف انطلاقاً من دور ومهام الدائرة في مراجعة المصاحف والمطبوعات والكتب الدينية والإشراف على طباعتها وتوزيعها والتصريح بطباعتها وتداولها، وأنه تم التعاون في طباعة المصحف مع مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف منذ انطلاقته في عام 2014، وحتى الآن، ويعتبر المركز الأول من نوعه والأكثر تطوراً في العالم.

ولفت الشيباني إلى توزيع ما يقرب من 3 ملايين و500 ألف نسخة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، منذ عام 2002 وحتى الآن، تم توزيعها محلياً وإقليمياً ودولياً، واستهدفت كل المؤسسات والهيئات والأقليات في الدول الأفريقية والأوروبية والعربية وغيرها من دول العالم.

المركز الأول من نوعه

وأوضح فيصل عبدالله المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام، أن مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف تأسس بتعليمات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لخدمة القرآن الكريم، ويعد المركز الأول من نوعه في العالم في تقديم خدمات طباعة المصحف الشريف بأعلى معايير الجودة العالمية إلى جميع دول العالم.

حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمركز إلى 6 ملايين مصحف سنوياً ويشرف نخبة من علماء القراءات على جميع مراحل طباعة المصحف الشريف. وأشار إلى أنه نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها المركز فإن التنسيق والتعاون جارٍ مع الدائرة، مشيراً إلى أن المصحف يحتاج إلى تدقيق ومراجعة اللجان المعنية، وأن المركز يقوم بالطباعة والتجليد والجمع في مراحل متتابعة.

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