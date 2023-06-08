«خليفة الإنسانية» تنظم حفل زفاف جماعياً لـ 1200 شاب وفتاة بالبحرين

المصدر: المنامة - وام

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نظمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، حفل الزفاف الجماعي الحادي عشر في المملكة، الذي شمل 1200 شاب وفتاة، وأقيم برعاية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة، بمقر جامعة البحرين بالصخير.

حضر الحفل الذي يعد الأكبر الذي يقام في مملكة البحرين، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المنامة، ومحمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

وأكد الشيخ ناصر أن العلاقات البحرينية الإماراتية ماضية نحو المزيد من الازدهار والتطور في ظل قيادتي البلدين الرشيدتين اللتين تركزان توجيهاتهما السديدة على مواصلة العمل الإنساني وتوفير مختلف أشكال الرعاية للمواطنين في البلدين الشقيقين.

وتقدم محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بجزيل الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة في البلدين، على دعمها ورعايتها المتواصلة لحفل الزواج الجماعي في البحرين ، الأمر الذي يعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه توجه الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

بدورهم أعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على دعمها للعرس الجماعي، مشيدين بالحرص الكبير الذي توليه قيادة دولة الإمارات لأبناء البحرين عبر مشاركتهم أفراحهم في جميع مناسباتهم.

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