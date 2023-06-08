«دبي الخيرية» تفتتح مسجد «عيال زايد» في مصر

المصدر: دبي - رامي عايش

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افتتحت جمعية دبي الخيرية، في قرية الإمام مالك بمحافظة البحيرة المصرية، مؤخراً، مسجد «عيال زايد»؛ الذي يتسع لألف مصلٍ، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، وراشد الشحي رئيس قسم الشؤون السياسية بسفارة الإمارات في القاهرة، وعدد من مسؤولي وزارة الأوقاف المصرية.

وبافتتاح المسجد الذي بلغت تكلفة إنشائه وتأثيثه وفرشه 945 ألف درهم، يرتفع عدد المساجد التي قامت الجمعية ببنائها في جمهورية مصر منذ بدء العمل فيها منتصف العام 2019 إلى 34 مسجداً بتكلفة إجمالية وصلت إلى 8 ملايين درهم.

وقال أحمد السويدي لـ «البيان» إن اختيار المنطقة المستفيدة من المسجد الذي بدأ العمل به بداية العام الماضي، جاء تلبية لاحتياجات السكان في القرية المذكورة التي كانت في حاجة ماسة إلى مثل هذا المشروع البالغة مساحته 625 متراً مربعاً، ويوفر مصليين للرجال والنساء.

وذكر أن الجمعية نفذت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر عن 10 آلاف و458 مشروعاً خيرياً وتنموياً مستداماً في عدة محافظات مصرية بتكلفة إجمالية تجاوزت 25 مليون درهم.

مواصفات

وحول مواصفات مسجد «عيال زايد» الذي تم تأثيثه وفرشه وتوفير مصاحف له، أوضح المدير التنفيذي أنه مكون من طابقين، أحدهما للنساء، وله مئذنة وقبة كبيرة و8 قبب صغيرة، ومزود ببقية مرافق الخدمات، إضافة إلى تنفيذ أعمال أرصفة ومسطحات خضراء.

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