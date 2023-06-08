9 % زيادة المؤسسات الغذائية في دبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت بلدية دبي أن عدد المؤسسات الغذائية في الإمارة زاد بنسبة 9 % منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي.

حيث يبلغ عدد المؤسسات الغذائية أكثر من 23 ألفاً و400 مؤسسة، فيما بلغت زيادة شحنات الأغذية عبر منافذ الإمارة في الفترة المذكورة أعلاه 10 %.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش «منتدى دبي الأول لسلامة الأغذية» الذي نظمته بلدية دبي أمس في فندق ماريوت الجداف دبي، ويختتم اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي صادف أمس، 7 يونيو من كل عام، حيث يقام احتفال هذا العام تحت شعار «المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح».

وعُقد المنتدى بحضور المهندس محمد الأميري، الوكيل المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، وعدد من خبراء وقادة سلامة الأغذية من القطاع العام والخاص في دولة الإمارات.

ويهدف المنتدى إلى زيادة الوعي بالدور الحيوي الذي تلعبه المواصفات الغذائية في ضمان سلامة وجودة سلاسل الإمداد الغذائي، والحثّ على تنفيذ أفضل الممارسات التي تضمن سلامة المنتجات وجودتها، والفوائد التي تجنيها الشركات والمستهلكين جراء الالتزام بهذه المواصفات.

جهود

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي جهودها الرامية لتعزيز سلامة الغذاء، وزيادة الوعي بأهمية المواصفات الغذائية ودورها في حماية الصحة العامة، كجزء من مساهمتها في ترسيخ رؤية إمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للعيش والازدهار والأكثر استدامةً وجودةً للحياة في العالم، عبر ضمان توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية، وتعزيز الأمن الغذائي للإمارة ودعم جهود دولة الإمارات لتأمينه على أوسع نطاق».

وأضاف الهاجري: ستنظم البلدية مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية في نسخته السابعة عشرة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2023، تحت شعار «أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء»، وذلك ضمن خططها لتنظيم الفعاليات التوعوية والمؤتمرات الدولية الخاصة بسلامة الغذاء، التي تُتيح الفرصة لطرح ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في مجال الأغذية.

مواصفات غذائية

من جهتها، أكدت علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، أن منتدى دبي الأول لسلامة الأغذية، يسلط الضوء على أهمية المواصفات الغذائية التي تكفل الحفاظ على أعلى معايير السلامة الغذائية، كونها أولوية قصوى بالنسبة لبلدية دبي.

حيث تتبع نهجاً استباقياً لضمان حصول سكان إمارة دبي على طعام آمن وصحي، وضمان جودة الأغذية للمقيمين والزوار على حدٍ سواء، والحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، مشيرةً إلى أن المواصفات الغذائية لا تضمن فقط سلامة المنتجات الغذائية، بل تحسن أيضاً جودة هذه المنتجات.

أنشطة توعوية

وعُقد على هامش المنتدى عدد من الأنشطة التوعوية المجتمعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في إمارة دبي، شمل ذلك فعاليات الطهي المستدام على وسائل التواصل الاجتماعي، وفعالية للتوعية والتعليم المجتمعي.

ويلعب التعاون مع القطاع الخاص دوراً مهماً في التوعية وتعزيز المعرفة بسلامة الغذاء، حيث شاركت مجموعة الإمارات للمطاعم، ومجموعة الأغذية والمشروبات الإماراتية في الفعاليات.

كما انضمت العديد من المؤسسات الغذائية للمشاركة في مبادرة «أنا ألتزم بسلامة الغذاء»، التي أطلقتها بلدية دبي، عبر الفعاليات ونشر الرسائل التوعوية من خلال أكثر من 350 موقعاً من مواقع العلامات التجارية المشاركة عبر رابط المبادرة: https://foodsafetypledge.com.

احتفال

وتحتفل بلدية دبي سنوياً باليوم العالمي لسلامة الأغذية منذ تاريخ إعلانه بمشاركة المؤسسات الغذائية والفاعلين في القطاع الحكومي على مستوى دولة الإمارات والإقليم، إضافةً إلى المؤسسات التعليمية والمنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز