تعاون بين «السوربون أبوظبي» و«إنسياد»

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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وقعت جامعة السوربون- أبوظبي مذكرة تفاهم مع كلية «إنسياد»، الرائدة عالمياً في إدارة الأعمال، لإدخال تقنية الواقع الافتراضي في التعليم، والمساهمة في تطوير مهارات الطلبة.

وقع المذكرة الدكتورة لورانس رينو، نائبة المدير للشؤون الأكاديمية لجامعة السوربون أبوظبي، والبروفيسور بيتر زيمسكي، عميد الابتكار لدى كلية إنسياد.

ويهدف التعاون إلى تحسين أساليب التعليم، وإثراء تجربة تعلم الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي، حيث تسعى الجامعة من خلال دمج هذه التكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس لتقديم طرق تدريس أكثر تأثيراً وإشراكاً للطلبة.

وقالت الدكتورة لورانس رينو: «كوننا مؤسسة مكرسة لتوفير تعليم عالمي المستوى تدرك جامعة السوربون- أبوظبي أهمية الاستفادة من التقنيات المبتكرة، لتعزيز مشاركة الطلاب وإثراء تجربة التعلم، ومن خلال هذه الشراكة مع إنسياد في هذه المبادرة الرائدة تهدف الجامعة إلى دمج تقنيات الواقع الافتراضي المتطورة في مناهجها الدراسية، وخلق بيئة تعليمية غامرة وتفاعلية للطلاب تعزز تجربة الطلبة ومسارهم التعليمي».

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