سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجائزة أفضل أطروحة دكتوراه

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تكريم الفائزين بالدورة الـ 20 من جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، والذي أقيم في منتدى الطلاب بجامعة الشارقة.

وكرم سموه، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، الفائزين بالجائزة، وهم: الدكتور عمر حسن مصطفى من المملكة الأردنية الهاشمية الفائز بالمركز الأول عن فئة العلوم الإدارية، وذلك عن أطروحته «العوامل المحددة لتبني مبادرة إدارة العلاقة مع العملاء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين».

والدكتورة عائشة محمد الفودري من دولة الكويت الفائزة بالمركز الثاني عن الأطروحة، التي حملت عنوان «استكشاف العوامل الاجتماعية والتقنية للابتكار في الفصول الدراسية الذكية»، والدكتور كمال كاظم من دولة العراق عن أطروحته بعنوان «دور الملاءمة التماثلية والتكاملية بين القائد والتابع في تعزيز سلوكيات دور العمل من خلال الدور الوسيط للاحتواء المدرك».

والدكتورة خولة الحوسني من الإمارات عن أطروحتها «خدمة أفضل من خلال الموظفين المبدعين: تطوير نموذج شامل مخصص للسلوك الإبداعي للموظفين مع مقارنة القطاع الحكومي بالقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة» الحائزين على المركز الثالث بالمناصفة.

أما في مجال العلوم المالية فقد حصل على المركز الأول الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية عن أطروحته «آثار آليات حوكمة الشركات على المرونة المالية، وسلوك المخاطرة، وفعالية إدارة المخاطر: دراسة مقارنيه بين الأنظمة المصرفية التقليدية والإسلامية»، وفي المركز الثاني جاءت الأطروحة المقدمة من الدكتورة سارة محمد الفيحاني من مملكة البحرين.

والتي كانت تحت عنوان «المنافسة المصرفية، هيكل السوق والاستقرار المالي لدول مجلس التعاون الخليجي»، أما المركز الثالث فقد حصلت عليه الدكتورة هداية بنت مصطفى من سلطنة عُمان عن أطروحتها «خصائص لجنة التدقيق، جودة التقارير المالية وأداء الشركات في سلطنة عمان».

كما كرم سمو رئيس جامعة الشارقة الجهات الراعية للجائزة.

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