هيئة كهرباء ومياه دبي تخرّج 17 مهندساً من برنامج "رواد الطباعة ثلاثية الأبعاد"

المصدر: (دبي - البيان)

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أتم 17 مهندساً من هيئة كهرباء ومياه دبي برنامجاً تدريبياً متطوراً في الطباعة ثلاثية الأبعاد استمر لعام كامل، ونظمه مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة.

وكرمت الهيئة الخريجين الذين يمثلون الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يدعم برنامج رواد الطباعة ثلاثية الأبعاد التدريبي جهودنا لتحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».

والتي تهدف إلى تسخير هذه التقنية الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة طورت بنية تحتية متطورة وبرامج متقدمة متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع .

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