«كهرباء دبي» تتلقى عروض تنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها عرضين من كل من شركة أكوا باور، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

حيث قدمت «مصدر» أقل سعر بلغ 1.62154 سنت دولار أمريكي للكيلووات ساعة لتنفيذ المرحلة السادسة (بقدرة 1,800 ميجاوات) من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، وسيتم تشغيل هذه المرحلة على مراحل بدءًا من الربع الأخير من عام 2024.

تكلفة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «دعماً لرؤية القيادة الرشيدة التي تمنح أولوية كبرى لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، حطمت هيئة كهرباء ومياه دبي الرقم القياسي الذي حققته قبل ذلك في أدنى سعر لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بناءً على نموذج المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأمر الذي أسهم في خفض تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وتحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي.

وقد استقطبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف معالي الطاير: «يتطلب تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، قدرة إنتاجية تصل إلى 42,000 ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز