كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تدرب طلاب كازاخستان

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامج تدريب لطلاب ماجستير العلاقات الدولية في معهد الدبلوماسية التابع لأكاديمية الإدارة العامة برئاسة رئيس جمهورية كازاخستان، من 22 مايو إلى 3 يونيو الجاري، في مقر الكلية.

ويهدف التدريب إلى توفير فرصة لمقارنة وتحليل مختلف فروع السياسات العامة واستخدام البيانات التي يدرسها الطلاب في كتابة أطروحة الماجستير الخاصة بهم، وتم تصميم البرنامج لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم العملية والبحثية والمهنية، بما في ذلك التحليل والهيكلة واستخدام البيانات لإجراء بحث عالي الجودة.

تدريب

وتعرّف الطلاب خلال التدريب على الإدارة الفاعلة والمتخصصة - أي القدرة على تخطيط وتحليل السياسات العامة وتنفيذها وتنظيمها ومراقبتها لضمان الفعالية والجودة - واتخاذ القرار بناءً على البحث وتحليل البيانات. بجانب كيفية البحث حول موضوع أطروحة الماجستير لكل طالب، وتعديل هيكل أطروحة الماجستير بناءً على التحليل، الذي تم إجراؤه والنتائج التي تم الحصول عليها، واكتساب مهارات للعمل في بيئة دولية ذات ثقافات ولغات مختلفة، وتوسيع الاتصالات المهنية وشبكة الاتصالات.

ورحب البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بطلاب السياسات العامة والدبلوماسية، وكذلك المسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم، للانضمام والاستفادة من برامج الكلية المتخصصة بالتعليم العالي والتدريب العملي، والتي تأتي في قلب تخصصها جهة رائدة تقدم هذه البرامج وتؤهل قادة المستقبل.

وقال إن برنامج التدريب مكّن طلاب الماجستير من الاطلاع بشكل أعمق على نموذج دولة الإمارات الرائد والمتميز في الحوكمة والسياسات العامة والإدارة الحكومية المرنة، وسعدنا بمشاركة معرفتنا وخبراتنا ورؤيتنا معهم، كما شكل البرنامج بدوره فرصة لتوطيد العلاقات مع المؤسسات التعليمية في كازاخستان وتلك الموجودة في جميع أنحاء العالم.

وسعى البرنامج نحو تمكين الطلاب من خلال دراسة نموذج دولة الإمارات في الإدارة العامة وخبرتها في تنمية مهارات ومعارف علم السياسات العامة.

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