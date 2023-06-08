إطلاق سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة «غوغل»، سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي، في مبادرة جديدة تعقد كل ثلاثة أشهر لجمع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص في حوار عن السياسات العامة للذكاء الاصطناعي.

وركزت أولى جلسات مجالس الذكاء الاصطناعي على موضوع الابتكار المسؤول والممارسات المثلى في مجال الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وكاران باتيا، الرئيس العالمي للسياسة العامة والعلاقات الحكومية في «غوغل».

وأدارتها الإعلامية بيكي أندرسون، مديرة تحرير في «سي إن إن» في أبوظبي، بحضور نخبة من القادة وصناع القرار في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة والإعلام والنشر، وتجارة التجزئة، والاقتصاد والمالية.

وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تمثل قصة نجاح في التحول الرقمي، ونموذجاً متفرداً في الاستباقية والتميز والتنافسية، ودولة سباقة في تبني الرؤية الشاملة لهذا القطاع الواعد.

وتعزيز الممارسات المسؤولة المرتبطة به، وتحفيز الابتكار التكنولوجي بشكل آمن. وقال: إن مجالس الذكاء الاصطناعي تمثل حواراً مفتوحاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمشاركة التحديات والفرص.

جهد جماعي

من جهته، قال كاران باتيا، الرئيس العالمي للسياسة العامة والعلاقات الحكومية في «غوغل»: إن اليوم لدينا فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سواء كأشخاص أو شركات أو كمجتمع.

ولكن يجب أن يكون بناء هذه التكنولوجيا التحويلية بشكل مسؤول وبجهد جماعي، يشمل الباحثين وعلماء الاجتماع وخبراء الصناعة والحكومات والأشخاص، حيث إن هناك الكثير الذي يمكننا إنجازه والكثير الذي يجب أن نتعاون لأجل تحقيقه.

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