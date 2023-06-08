حكومة الإمارات تعزز قدرات موظفي المالديف في تطوير الخدمات

المصدر: دبي- البيان

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احتفت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية المالديف، بتخريج 50 مدرباً في مجال إسعاد المتعاملين من موظفي الصف الأمامي في الجهات الحكومية بالمالديف، تم تأهيلهم من خلال برنامج «تدريب المدربين لموظفي الصف الأمامي لإسعاد المتعاملين»، الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي بين الحكومتين، وفي إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وهدف البرنامج، الذي تمت تغطيته عبر 2000 ساعة تدريبية نحو 250 يوم عمل إلى بناء القدرات التدريبية التخصصية لنخبة من موظفي الصف الأمامي من مختلف الجهات الحكومية في المالديف، في مجال إسعاد المتعاملين.

وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة، التي تؤهلهم لتدريب زملائهم في الجهات، التي يعملون بها لتطوير رحلة وتجربة المتعامل، للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات بيسر وسهولة، من خلال التركيز على إسعاد المتعاملين وتعزيز الكفاءة الحكومية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة الناس.

وحضر تخريج المشاركين في برنامج تدريب سعادة المتعاملين لموظفي الصف الأمامي عبد العزيز عبد الله الهاشمي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، وإبراهيم هود سكرتير العلاقات الخارجية بمكتب رئيس جمهورية المالديف، ومحمد ناصح رئيس ديوان الخدمة المدنية.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن بناء قدرات الكوادر الحكومية وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة، للمشاركة الفاعلة في تحديث أطر العمل الحكومي يمثل واحداً من أهم محاور عمل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لما يحظى به موضوع بناء القدرات والمهارات من أهمية كبرى في تسريع تبني النماذج الجديدة في بيئة العمل الحكومي.

بناء القدرات

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات أن حكومة الإمارات تتبنى مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في العمل الحكومي، لتطوير مستوى الأداء وتقديم خدمات مبتكرة لإسعاد الناس، وتسهيل حياة الأفراد والمجتمعات.

وقال: إن تأهيل مدربي إسعاد المتعاملين وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة لبناء قدرات موظفي الصف الأمامي يعزز القدرات الحكومية لدى موظفي الجهات الحكومية في المالديف، ويدعم جهود تقديم خدمات مبتكرة وذات كفاءة عالية.

وأكد إبراهيم هود سكرتير العلاقات الخارجية بمكتب رئيس جمهورية المالديف أن برنامج تدريب المدربين لموظفي الصف الأمامي لإسعاد المتعاملين من الجهات الحكومية في المالديف يشكل أداة هادفة، لتعزيز وتطوير قدرات ومهارات المنتسبين، وتزويدهم بالخبرات والمعارف الأساسية، التي تسهم في تحسين مستويات الأداء.

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