هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على الحدود الإماراتية - العمانية

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة بقوة 2.1 درجة – ريختر في منطقة الفاي / الحدود الإماراتية - العمانية الساعة 23:29، الموافق 07/06/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"هزة بقوة 2.1 درجة – ريختر في منطقة الفاي / الحدود الإماراتية - العمانية الساعة 23:29، الموافق 07/06/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات — المركز الوطني للأرصاد (@NCMUAE) June 7, 2023

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