هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على الحدود الإماراتية - العمانية

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة بقوة 2.1 درجة – ريختر في منطقة الفاي / الحدود الإماراتية - العمانية الساعة 23:29، الموافق 07/06/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

طباعة Email
↑ أعلى