تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أصدر الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي قراراً بتشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لهذا العام 1444هـ قوامها 80 حاجاً.

وقال الشيباني إن البعثة دأبت كل عام على ضم وجعل موظفي حكومة دبي من أولويات حجاج البعثة ومحل اهتمامها، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة في المجتمع، منوهاً أن هذا العام ولأول مرة ضم فئة الموظفات من الدائرة ضمن ضيوف البعثة.

وصرح الدكتور محمد سهيل المهيري مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي أنه تم تشكيل البعثة هذا العام من 80 حاجاً ضم 7 إداريين منهم رئيس البعثة و3 مسؤولين للإشراف الإداري وإعلامي ومفتيّ وواعظ.

ووجه رئيس البعثة الوفد الإداري للتواصل من الآن مع الحجاج وعقد الاجتماعات مع الجهات المعنية سواء داخل الدولة أم في الأراضي المقدسة وفق البرنامج الزمني المعد سلفاً من الدائرة لإتمام مناسك الحج على أكمل وجه.

وذكر أنه جارٍ التنسيق والتعاون الفعّال مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي وهيئة صحة دبي ومؤسسة مطارات دبي الدولية وطيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب واكتمال الاستعدادات الخاصة بتسهيل وإنجاح مهمة البعثة.

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