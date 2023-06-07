70 % تخفيضات في تعاونية الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاقها 4 حملات ترويجية، خلال شهر يونيو 2023 لتخفيض أسعار 1650 سلعة غذائية، وغير غذائية، إذ بدأت بحملة التخفيضات منذ بداية الشهر الجاري، وتستمر لنهايته، بنسب خصومات متفاوتة، تصل إلى 70% على أصناف مختارة، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية، وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات مجتمعية، تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم، وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأوضحت أن حملات شهر يونيو ستكون متاحة في جميع الفروع، التي تتبع للتعاونية، بالإضافة إلى الموقع والمتجر الذكي لتعاونية الاتحاد، مشيرة إلى أنه سيتم الترويج للسلع المختارة، التي تشملها التخفيضات، التي تصدرها بشكل دوري وتعميمها عن طريق الوسائل الإعلانية والإعلامية التابعة للتعاونية حتى يستفيد منها جميع أفراد المجتمع، لافتة إلى استمرار حملتها لتثبيت الأسعار للسلع والمواد الأكثر استهلاكاً مثل الخضراوات والرز والسكر والزيت، والتي تستمر حتى سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن أولى الحملات الترويجية بدأت 2 يونيو 2023 وتنهي في 11 يونيو الجاري، حيث تركز على السلع الأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين، إضافة إلى احتياجات السفر والإلكترونيات وغيرها من المواد الغذائية وغير الغذائية، التي تهم المستهلك، فضلاً عن حملات التخفيضات، التي ستطلقها بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنها تضع المتعامل على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تلبية احتياجاته ورغباته من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام، وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً بعناية تامة لإسعاد المستهلكين، وبهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات لهم.

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