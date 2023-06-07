ترقية 711 عنصراً بشرطة الشارقة منهم 205 ضباط

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أنه تمت ترقية مستحقي الترقي للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، حيث بلغ عددهم 711، منهم: 205 من فئة الضباط، و506 من فئة صف الضباط والأفراد، إضافة إلى ترقية 261 من مستحقي الترقية المالية، كما سيتم ترقية 8 من أصحاب الهمم، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أن الصرف سيكون بأثر رجعي لكل من يستحق ذلك يوليو المقبل.

وتفصيلاً قال القائد العام لشرطة الشارقة: إنه تم ترقية 66 ضابطاً من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، و15 إلى رتبة عقيد مع الإحالة إلى التقاعد، و62 ترقوا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، وهي إحصائية يمكن التفاخر بها، كما تم ترقية 5 من رتبة رائد إلى مقدم، وترقية 17 من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب، كما تم ترقية 20 ضابطاً إلى رتبة ملازم أول، في أكاديمية العلوم الشرطية.

ترقية مالية

وأوضح الشامسي أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، كان لها السبق في الترقية المالية، من رتبة مساعد إلى رتبة ضابط، يستحقون ترقية مالية، وعددهم 248، وهم ينتظرون الترقية، والتي سوف تكون على مراحل، وارتأينا أن يسلموا المخصص المالي، وأن الانتقال إلى الرتبة الأخرى مرتبط بعملية إرشادهم ودخولهم إلى عملية الترقي من خلال الدورات المخصصة، كما أنه في الأكاديمية لدينا 6 في رتبة مساعد أول، شملتهم المكرمة، إضافة إلى الرتب الأخرى، مساعد ومساعد أول ورقيب، حتى نضمن حق الجميع في الترقي، طالما استوفوا كافة الشروط والمتطلبات، لافتاً إلى أنه تم ترقية 8 أصحاب الهمم، الذين تقدم منهم عنصر واحد للترقية، ولكن سوف يتم ترقيتهم جميعاً، لأنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه، إضافة إلى ترقية 72 من أبناء المواطنات.

متابعة

وأوضح أن هناك متابعة حثيثة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تطوير العمل الشرطي، وتوفير كافة أسباب الراحة للعناصر الشرطية المنتمية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لترقية العناصر الشرطية بلغت مليون درهم، وستصرف بأثر رجعي لكل من يستحق ذلك بداية يوليو المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز