رئيس الأكاديمية البابوية للحياة يطّلع على التقنيات في «أبوظبي للخلايا الجذعية»

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية المطران فينشينزو باليا رئيس الأكاديمية البابوية للحياة، للاطلاع على مرافق المركز والتقنيات المستخدمة، ومناقشة أحدث مستجدات الأبحاث الطبية بين العلماء في الإمارات وإيطاليا.

وكان في استقبال المطران فينشينزو باليا الدكتور يندري فينتورا الرئيس التنفيذي للمركز، والدكتورة فاطمة الكعبي المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم، والدكتورة ميسون آل كرم رئيس الإدارة الطبية.

وتعكس هذه الزيارة دعم رئيس الأساقفة فينشينزو باليا للجهود المشتركة الداعمة للتقدُّم العلمي والأبحاث في مجال الرعاية الصحية بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتؤكِّد أيضاً التزامه بتعزيز السلام والأمل على نطاق عالمي.

ولعب المطران فينشينزو باليا وهو أيضاً رئيس ومؤسِّس مؤسَّسة «ريفيرت أونليس» غير الربحية دوراً أساسياً في قيادة ورعاية التجارب السريرية بشأن التصلب الجانبي الضموري والتصلب المتعدد والعلاجات مع الخلايا الجذعية.. وتناول اللقاء توسيع نطاق التجارب السريرية الجارية والمساعي العلمية ذات الصلة لتشمل دولة الإمارات وتحديداً مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ما يعزِّز الشراكة بين الجهتين ويؤكِّد التزامهما المشترك بالنهوض بالبحوث الطبية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية المعقدة.

وقال المطران باليا خلال زيارته المركز: «إنَّ قوة البحث والتقدُّم التكنولوجي تُحدِث تغيُّراً إيجابياً في حياة المرضى في جميع أنحاء العالم، وأنا فخور حقاً برؤية الإمكانات والبنية التحتية المتطورة لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الذي يُعد في طليعة الطب التجديدي والعلاج بالخلايا الجذعية والأبحاث».

تعاون

من جانبه، قال الدكتور يندري فينتورا: «سُرِرنا في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية باستضافة رئيس الأساقفة فينشينزو باليا، حيث تأتي الزيارة في أعقاب التعاون البحثي المشترَك بين العلماء في إيطاليا والإمارات، والذي تأسَّس عام 2021 في المركز، ويهدف إلى اكتشاف حلول مبتكرة للأمراض المعقَّدة مثل الاضطرابات العصبية بما في ذلك التصلب المتعدد، كما أنَّه يدعم نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة في مجال الخلايا الجذعية وتطوير العلاجات الخلوية».

من جهتها قالت الدكتورة فاطمة الكعبي: «إنَّ زيارة رئيس الأساقفة تؤكِّد التزامه بدعم التقدُّم العلمي في الرعاية الصحية، كما تتماشى هذه الزيارة والتعاون أيضاً مع روح التسامح والسلام التي تتبنّاها دولة الإمارات الدولة التي تكون دائماً في طليعة تعزيز التعاون والوحدة والاحترام بين الثقافات والأديان المختلفة، وتعزِّز زيارة رئيس الأساقفة مهمتنا لدعم التعاون الدولي والسعي لتحقيق نتائج إيجابية وإنجازات طبية».

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