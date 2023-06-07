موجة الحر تربك الصيد والأسماك تهرب إلى الأعماق

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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شهدت أسواق الأسماك في الساحل الشرقي انخفاضاً في حركة الصيد بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى قلة الكميات المعروضة للأسماك الطازجة المحلية على طاولات البيع وارتفاع أسعارها إلى 40%، التي بدأت في الزيادة مع بداية موسم الصيف، الأمر الذي أكده رئيس جمعية صيادي مدينة كلباء إبراهيم يوسف وعدد من الصيادين، معللين ذلك أن الأسماك باتت تهاجر بعيداً عن الشاطئ صوب المياه العميقة الباردة، الأمر الذي جعل عملية الصيد شاقة على الصيادين فضلوا الابتعاد عنها مؤقتاً من أجل الحفاظ على سلامتهم من خطر ضربة الشمس.

وأشار إلى أن موجة الحر الشديدة منعت العديد من الصيادين من الخروج في رحلات الصيد، مما أدى إلى قلة الصيد في الأسماك المحلية، نجم عنه زيادة في الأسعار، لافتاً إلى أنه كلما انخفضت كمية الأسماك المعروضة ارتفعت الأسعار، إذ إن سوق السمك تعتمد على العرض والطلب.

وقال الصياد سيف سالم إنه يفضل أخذ استراحة خلال فصل الصيف خاصة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي يصعب معها قضاء ساعات طويلة للبحث عن الأسماك التي تهرب لمسافات بعيدة، موضحاً أن عملية البحث تصبح مرهقة ومكلفة في آن واحد، حيث يتكبد الصياد مصاريف كثيرة تصل إلى 1500 درهم، في حين لا يظفر بصيد وفير يغطي هذه المصاريف.

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