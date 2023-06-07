سيف بن زايد يكشف علاقة الطفل سيف بصفقة طيران الإمارات

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نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تفاصيل قصة الطفل سيف بصفقة طيران الإمارات.

وكتب سموه في تغريدة على تويتر، مرفقة مع فيديو "ما علاقة سيف بصفقة طيران الإمارات"؟

وشرح سموه قصة الطفل الذي طلب مقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وبحسب ما كتبه سمو الشيخ سيف بن زايد، فإن سيف هو ابن عبدالله عدنان مدير مكتب طيران الإمارات في تنزانيا حالياً، ولديه معرفة بصفقات طيران الإمارات. وأبلغ الطفل سيف سموه أن والده أطلعه على صفقة طيران الإمارات، وأراد الطفل سيف أن يعبر عن حبه للوطن وقيادته، وتمنى من سمو الشيخ سيف بن زايد أن يصطحبه ليبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ أحمد بن سعيد، على صفقة طيران الإمارات نيابة عن والده.

وتابع سمو الشيخ سيف بن زايد: "شكراً لكل أسرة إماراتية تمكّن أبناءها وتغرس فيهم العادات والتقاليد الموروثة بإيجابية بتناغم متوازن مع انفتاح الحياة العصرية. الله يحفظلكم أحبتكم".

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