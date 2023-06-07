جمارك دبي تبحث تعزيز التبادل التجاري مع نيوزيلندا

المصدر: وام

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بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع وفد دبلوماسي واقتصادي نيوزيلندي، برئاسة الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى دولة الإمارات آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين دبي ونيوزيلندا.

وتطرق الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى محفزات أجندة دبي الاقتصادية D33 .

ويأتي هذا اللقاء الذي ضم أكثر من 22 شركة نيوزيلندية تعمل في دبي، وحضره عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في الدائرة، في إطار جهود جمارك دبي للتنسيق مع الشركاء التجاريين لتعزيز التعاون المشترك، واستشراف مستقبل القطاع التجاري في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي والدور الذي يقوم به القطاع كأحد محركات التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء المستهدفات الاقتصادية الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية والتي تهدف إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل.

ولفت أحمد محبوب مصبح، إلى زيادة عدد الشركات النيوزلندية العاملة في دبي، ودعا المستثمرين والتجار النيوزلنديين إلى الاستفادة من فرص النمو القوي الذي يشهده اقتصاد دبي في القطاعات كافة، منوهاً إلى أن جمارك دبي توفر خدمات وتسهيلات جمركية استثنائية لدعم قطاعات الأعمال، كما أن أنظمة الدائرة الذكية والمبتكرة التي تقدم للتجار الأكثر تطوراً في العالم، حيث نجحت جمارك دبي من إنجاز 26 مليون معاملة العام الماضي و 7 ملايين معاملة في الربع الأول من العام الجاري، ووصلت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الذكية إلى 98%.

وأشار إلى أن جمارك دبي تبذل الجهود لتسريع حركة المسافرين حيث تعد دبي عاصمة السياحة العالمية وطورت الدائرة نظام الإفصاح الذكي المبكر للقادمين وذلك للإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، لافتاً إلى أن جمارك دبي تدعم مطار دبي الدولي للحفاظ على صدارة المطارات الأكثر ازدحاماً حيث استقبل المطار 21.2 مليون مسافر في الربع الأول 2023.

من جانبه أكد الدكتور ريتشارد كاي، أن جمارك دبي تقدم جهوداً كبيرة وبارزة في تعزيز التجارة الدولية ودعم التبادل التجاري بين دبي ونيوزيلندا، وقال: "نحن نقدر ذلك جيداً وندرك دورها المتميز في تسهيل التجارة وتعزيز التعاون ومساعدتها نيوزيلندا على سرعة الربط والاتصال التجاري مع العالم في أعقاب وباء كورونا".

كما تم خلال اللقاء عرض مجموعة من مشاريع ومبادرات جمارك دبي ومنها مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، وتعد منصة شفافة لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة والشركاء التجاريين.

وتم أيضا عرض برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والذي يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة ، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، حيث دعا المدير العام لجمارك دبي الشركات النيوزلندية إلى الانضمام إلى البرنامج والاستفادة من مميزاته، كما تم استعراض مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الالكترونية في دولة الامارات إلى 6.085 مليار دولار في 2023، و6.809 مليار دولار في 2024، و7.610 مليار دولار في 2025 .

كما استعرضت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية إنجازاتها ومساهمتها الفاعلة في حماية الاقتصاد الوطني وكذلك الإجراءات القانونية المتبعة في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية تماشياً مع رؤية دبي في خلق مستقبل اقتصادي مستدام.

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