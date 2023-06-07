أحمد الفلاسي: 23 برنامجاً مهنياً جديداً في كلية التقنية العليا العام المقبل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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كشف معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عن استحداث كليات التقنية العليا 23 برنامجاً مهنياً يغطي مجالات متعددة، سيتم فتحها أمام الطلبة المواطنين، وذلك ابتداء من الفصل الدراسية المقبل.

وقال، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم: «إن الكلية أقرت فتح تلك البرامج على مراحل، بهدف تلافي التحديات التي تواجه بعض الطلبة في الالتحاق بكلبات التقنية العليا، ومن ضمنها عدم استيفائهم شروط القبول المطلوبة، وهي تحديات فرضت عليها البحث عن حلول جديدة، نتج عنها إقرار تلك البرامج».

وتابع: «العام المقبل سيشهد تطبيق 6 برامج كمرحلة أولى على أن يلي ذلك إتاحة باقي البرامج التعليمية أمام الطلبة، ووفق جدول زمني محدد، يتماشى مع استراتيجيات الحكومة وخططها بأن يتم استحداث برامج مهنية تتناسب مع قدرات الطلبة الملتحقين، على أن يتم ربطها بمتطلبات سوق العمل».

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