6228 حاجاً مواطناً ينهون إجراءات التسجيل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استكملت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إجراءات تسجيل الحجاج المواطنين المستوفين للاشتراطات المعتمدة وعددهم (6228) حاجاً، حيث تم مراعاة أن تكون الأولوية في التسجيل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة ومرافقيهم. علماً بأن عدد المسجلين عبر النظام الالكتروني لتسجيل الحجاج المواطنين بلغ 28755 مواطناً ومواطنة. وذلك في إطار استعدادات لموسم حج عام 1444ه.

وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج من بداية رحلة الحج وحتى عودتهم سالمين غانمين، وبهذا الصدد نثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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