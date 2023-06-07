"الوطني للأرصاد" يكشف آخر تطورات الإعصار "بيبرجوي" وتأثيره على الدولة

المصدر: البيان

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن لا تأثير لإعصار "بيبرجوي" على دولة الإمارات خلال الخمسة أيام القادمة. حيث يتمركز الإعصار (وهو من الدرجة الأولى) جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالاً وخط طول 66.4، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

المتوقع

من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع استمرار قوة الأعصار من الدرجة الأولى خلال ال 24 ساعة القادمة ويكون مساره باتجاه الشمال في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 -145 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 5 كم/ س.

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