دبي تفوز باستضافة القمة العالمية لاتحاد المواصلات العامة 2026

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، فوز دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، باستضافة القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026، وذلك خلال أعمال القمة التي عقدت في مدينة برشلونة الأسبانية، وتعد هذه الاستضافة الثانية لمدينة دبي، حيث سبق أن نظمت الدورة الـ 59 للمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، عام 2011.

وتعد القمة العالمية للمواصلات العامة، أهم حدث عالمي في مجال المواصلات، ويجمع أكثر من 1900 عضو من 100 دولة، ويحضره رؤساء الهيئات والمشرعون والمطورون والمشغلون والمصنعون في قطاع المواصلات تحت سقف واحد لمناقشة الحلول المستقبلية لوسائل المواصلات العامة، ويستقطب أكثر من 15 ألف زائر.

ووقع معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد المزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، مذكرة استضافة دبي للقمة، في جناح هيئة الطرق والمواصلات، في معرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة والاتحاد.

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