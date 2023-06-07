«صحة دبي» تبدأ حملة موسعة لترسيخ قيمة التبرع بالأعضاء في المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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بدأت هيئة الصحة بدبي، حملة توعوية موسعة في أوساط المجتمع بمؤسساته «الحكومية والخاصة» وأفراده، لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، واستضافت الهيئة، في مقر إدارتها احتفالية خاصة باليوم العالمي لزراعة الأعضاء، وذلك تعزيزاً للجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال الطبي الحيوي والمهم.

وتستهدف «صحة دبي» من حملتها التوعوية والتثقيفية تنمية وترسيخ الوعي المجتمعي بقيمة التبرع بالأعضاء وأهمية التسجيل في قوائم المتبرعين بأعضائهم وأنسجتهم البشرية، ومن ثم زيادة فرص علاج العديد من المرضى ممن يعلقون آمالاً عريضة على عمليات زراعة الأعضاء.

وكانت الهيئة قد استهلت سلسلة جولاتها التوعوية في شركة «فلاي دبي»، حيث وجدت تفهماً كبيراً واستحساناً من قبل العالمين في الشركة تجاه الأهداف الإنسانية النبيلة التي يحملها البرنامج الوطني «حياة»، وترتكز في مضمونها على توحيد الجهود الوطنية وتطويرها لإنقاذ أرواح المرضى المصابين بفشل الأعضاء.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي للتنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: التبرع بالأعضاء عمل نبيل وإنساني. التبرع بعضو هو هدية الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي وتليف الكبد والفشل الكلوي. نحن، في هيئة الصحة بدبي، ملتزمون في جهودنا لزيادة الوعي ببرنامج التبرع بالأعضاء وأهدافه الاستراتيجية.

وقالت الدكتورة حنان عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية، قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: «التبرع بالأعضاء هو فرصة لبث الحياة في شخص محتاج. نحن بحاجة إلى العمل معًا لدعم وتشجيع التبرع بالأعضاء للمساعدة في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء للبقاء على قيد الحياة، ولقد قامت دبي ببناء نظام قوي لدعم التبرع بالأعضاء وزرعها. لدينا سياسات وإجراءات تنظيمية شاملة بالإضافة إلى مستشفيات معتمدة لتقديم أعلى جودة من خدمات الزراعة».

وأوضحت عائشة الفلاحي، استشاري أول، التبرع بالأعضاء وزرعها في هيئة الصحة بدبي أنه يمكن لأي شخص التبرع بأعضاء مثل الكبد والكلى والقلب والرئة والبنكرياس والأمعاء والأنسجة مثل القرنية والأوتار والصمامات والجلد والأوردة والعظام.

في سياق متصل، نظمت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، احتفالية خاصة باليوم العالمي لزراعة الأعضاء، حيث تم استعراض الأدوار المميزة والمتكاملة لجميع الأطراف المعنية والجهات المختصة والمؤسسات الصحية المعنية في مجال نقل وزراعة الأعضاء، والشوط الكبير والمهم الذي قطعته الدولة في هذا الاتجاه، كما تم أيضاً استعراض النتائج المبشرة للحملات والأنشطة المعززة للبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة».

وشهدت الاحتفالية تكريم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الداعمين للبرنامج الوطني، وذلك بحضور الدكتور مروان الملا، والدكتور علي عبد الكريم العبدلي رئيس اللجنة الوطنية، والدكتورة ماريا بولا قوميز مدير وخبير زراعة الأعضاء في المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة حنان عبيد حنان عبيد.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان جميع المقيمين في الدولة التسجيل في منصة الحياة من خلال الرابط: https://mohap.gov.ae/en/services/social/organ-donation

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