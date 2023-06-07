3 مشاريع جديدة على أجندة وزارة التربية لتطوير منظومة التعليم العالي

المصدر: أبوظبي: موفق محمد

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم أنه يوجد على أجندة الوزارة 3 مشاريع تطويرية، تتضمن مراجعة جميع سياسات والاستراتيجية التعليم العالي، بما يواكب التطور الذي يشهده العالم، وإطلاق منظومة جديدة في المعادلة سيكون لها دور في تسهيل عملية وإجراءات معادلات الشهادات.

وأوضح في رده على سؤال برلماني، اليوم الأربعاء، بان المشاريع تتضمن كذلك تشكيل لجنة إعادة هيكلة الملحقيات، بهدف دراسة اعادة توزيع الملحقيات والنظر في اختصاصاتها وتوفير الاختصاصات.

وأفاد : تمتلك الدولة اليوم 11 مكتب وملحقية حول العالم، حيث راعت الوزارة بأن يتم تخصيص الملحقيات في الدول التي لديها تكدس طلبي مثل أمريكيا وبريطانيا وأستراليا، بينما تم توفير المكاتب في الدول التي بها نسب اقل من الطلب ومثل كندا وفرنسا والمغرب واليابان وكوريا والأردن والسعودية.

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