إطلاق مشروع المواصفة الإماراتية للمساجد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع المواصفة الإماراتية للمساجد «جودة – سلامة – حضارة» ضمن مبادراتها لإطلاق عدد من المشاريع التي تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية في الارتقاء بالمساجد ورسالتها الحضارية، وتماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأشادت الهيئة بالدعم الكبير الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأمر الذي مكّنها من الارتقاء برسالتها وترسيخها في المجتمع بأسس عصرية متطورة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد أحد مشروعاتها التحولية التي تأتي ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022.

وقالت الهيئة: إن الهدف من إعداد المواصفة القياسية الإماراتية للمساجد «جودة – سلامة – حضارة»، هو تشكيل منظومة شاملة للارتقاء بجودة المتطلّبات والخدمات ونوعيتها لجميع المساجد والمصليات وأماكن صلاة الجماعة التي تشرف عليها الهيئة على مستوى الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن تبنّي نظام إدارة جودة المساجد من شأنه المساعدة على تحسين الأداء العام للمساجد، وتوفير أساس سليم للتنمية المستدامة.

ويلبّي المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها باستمرار، ومواجهة المخاطر واستثمار الفرص المرتبطة بسياقها وأهدافها، والقدرة على إثبات المطابقة والامتثال للمتطلبات المحددة لنظام إدارة جودة المساجد، ويمكن من تحقيق متطلبات المواصفة القياسية باستخدام منهجية إدارة العمليات، وكل ذلك يصب في تحقيق الرعاية التامة والشاملة للمساجد.

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