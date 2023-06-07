«قانونية دبي» تطلق دليلاً للمصطلحات بلغة الإشارة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي دليلاً بأهم المصطلحات القانونية، التي ترتبط بمهام الدائرة وما تقدمه من خدمات لمتعامليها، ويستهدف الدليل، الذي تم إعداده بلغة الإشارة، عبر مقاطع مرئية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

وتضمن الدليل شرحاً إشارياً بالمصطلحات الأكثر شيوعاً في التعاملات القانونية، التي تهم أفراد الجمهور، وفقاً لاختصاصات الدائرة، بما يمكن مستخدمها من التعبير بكل سهولة ويسر عن طبيعة الخدمة، التي يريد الحصول عليها، كما تم تقسيم الدليل وفق طبيعة الخدمة المقدمة، مع إتاحته على الموقع الإلكتروني للدائرة، حتى يتمكن المستهدفون منه من الاطلاع عليه، ليكون مصدراً معرفياً مستداماً.

ضمن البيانات المفتوحة، التي توفرها الدائرة لمتصفحي موقعها. وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للدائرة، وحرصها المستمر على توظيف مختلف قنواتها، لتوفير الاحتياجات الأساسية لذوي الهمم في التواصل مع الدائرة في تلقي خدماتها، تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة في جعل دبي صديقة لأصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم الفعال في المجتمع.

وأوضح الدكتور بالهول أن الدائرة، وضمن شراكتها الاستراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، عقدت دورات تدريبية عدة لتأهيل موظفيها من الصف الأمامي، لضمان التواصل من دون أية عوائق مع متعامليها من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الدائرة تتبنى سياسة شاملة في التعامل مع ذوي الهمم، وفقاً لمعايير وتوجهات حكومة دبي.

وفي السياق ذاته أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن وجود ناطقين بلغة الإشارة في مختلفة المجالات الحياتية يشكل قاعدة أساسية لدمج وتمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق، والطريقة المثلى لضمان حصولهم على حقوقهم المختلفة.

لافتاً إلى أن الهيئة تتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لنشر وتعليم لغة الإشارة وتأهيل موظفي الصفوف الأولى في مختلف الجهات لاستقبال المتعاملين وخدمتهم بأفضل صورة.

وأوضح ابن حريز: يشكل دليل المصطلحات القانونية بلغة الإشارة مرجعية أساسية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والمتعاملين معهم، ويسعدنا أن نتعاون مع مختلف الجهات لتطوير مراجع تخصصية، توفر قنوات إضافية لتعزيز التواصل مع أصحاب الهمم، ومساعدتهم على الاندماج بشكل فعال في المجتمع.

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