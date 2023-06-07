المندوس يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترأس الدكتور عبدالله المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، الذي انتخب الأسبوع الماضي رئيساً جديداً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الدورة السابعة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي أقيمت في مدينة جنيف بسويسرا يومي 5 و6 يونيو الجاري.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالمسائل العامة والقانونية والإجرائية والتنظيمية للمنظمة، وتنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية والمجلس التنفيذي في شأن الشؤون الفنية، ومستجدات الهيئات الفرعية للمجلس التنفيذي، وميزانية المنظمة للسنتين المقبلتين .

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع اعتماد مشروعات القرارات والوثائق التي أعدتها الأمانة العامة، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المنظمة الدولية للأرصاد الجوية في دورتها الـ68، وجائزة بحوث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لسنة 2023.

وتمثل هذه الدورة الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي الذي يترأسه الدكتور عبدالله المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، بصفته رئيساً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدة أربع سنوات من سنة 2023 وحتى سنة 2027.

وقال الدكتور المندوس: «تدرك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أهمية تعزيز قدرات الدول في مجال الأرصاد الجوية لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لجميع سكان العالم، وهو هدف نسعى إلى تحقيقه بحلول سنة 2027 في إطار مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع بسد الفجوات القائمة بين الدول في مجال الأرصاد والتنبؤات الجوية، وتعزيز التنبؤ القائم على التأثير، والعمل على زيادة الاستثمارات.

فضلاً عن دعم الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول المعرضة لأخطار الكوارث الطبيعية كما سنركز جهودنا على تطوير مجالات العمل المشترك، وزيادة التعاون في إدارة البيانات وتبادل بيانات الأخطار، والاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي».

كما هنأ الأعضاء المنتخبين الجدد لمنصب الأمين العام للمنظمة، ونواب رئيس المنظمة، وأعضاء المجلس التنفيذي، مؤكداً التزام دولة الإمارات دعم الجهود المبذولة لمعالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والظواهر الطبيعية المتطرفة.

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