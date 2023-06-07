حاكم الشارقة يصدر مرسومين بتعيين مدير عام ومستشار لهيئة المتاحف

المصدر: (الشارقة - وام)

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للمتاحف.

ونص المرسوم على أن تُرقّى عائشة راشد علي بن ديماس، مدير الشؤون التنفيذية بهيئة الشارقة للمتاحف، إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتُعيّن مديراً عاماً للهيئة اعتباراً من تاريخه. كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مستشار لهيئة الشارقة للمتاحف.

ونص المرسوم على أن تُعيّن منال وصفي عطايا مستشاراً لهيئة الشارقة للمتاحف، وذلك اعتباراً من تاريخه، وبدرجتها المالية نفسها.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة الخميس 26 ذو القعدة 1444هـ الموافق 15 يونيو 2023.

كما اعتمد سموه شعاري سوق الجبيل في كل من مدينتي الذيد وكلباء. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للشعارين تأكيداً على أهمية العلامة التجارية لسوق الجبيل، الذي يعدّ أحد المشروعات الخدمية والاستهلاكية المتكاملة التي تؤدي دوراً محورياً كمنفذ استراتيجي في تحقيق منظومة الأمن الغذائي المحلي واستدامته.

ومع اعتماد الشعارين يستعد سوق الجبيل في مدينتي الذيد وكلباء لإتمام كل التجهيزات الخاصة بتوفير الاحتياجات الرئيسة والخدمات المتكاملة لاستقبال المتسوقين والزوار.

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› مرسوم بفض انعقاد الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري

› اعتماد شعاري سوق الجبيل في الذيد وكلباء

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