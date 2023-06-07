إعادة هيكلة استراتيجية لـ«بريد الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة بريد الإمارات» إجراء إعادة هيكلة استراتيجية، بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة ولتصبح الممكن الرئيسي للخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل «جهاز الإمارات للاستثمار»، مما أدى إلى إعادة هيكلة منظومة عملياتها لتعزيز سلاستها وكفاءتها.

وقال عبدالله الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات إن تحول المجموعة بشكلٍ رسمي إلى شركة مساهمة عامة محطة مفصلية في مسيرتنا نحو تنويع أعمالنا، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز نطاق خدماتنا ومنتجاتنا المخصصة.

كما تساهم هذه الخطوة في تحقيق أهدافنا الأساسية المتمثلة في ترسيخ مكانة المجموعة في مصاف أهم شركات الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإرساء دعائم منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والحلول الرقمية الأخرى.

وحرصت «مجموعة بريد الإمارات» منذ تأسيسها على المساهمة بشكل إيجابيّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، تماشياً مع الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة، ولاسيمَّا في مجالات التجارة الإلكترونية والشمولية المالية والتحول الرقمي، وانطلاقاً من ذلك، ستخضع جميع الشركات الفرعية التابعة للمجموعة (وهي بريد الإمارات، فينتكس، مركز الوثائق الإلكترونية) إلى تغييرات فعّالة.

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