«تنفيذي الشارقة» يعتمد قائمة الترقيات الشرطية

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الشارقة - وام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات الحكومية واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي تتوافق مع رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة في الارتقاء بكافة القطاعات وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.

قائمة

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس قائمة مستحقي الترقيات للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، والبالغ عددهم 711، منهم 205 ومن فئة الضباط، و506 من فئة صف الضباط والأفراد، بالإضافة إلى ترقية 261 من مستحقي الترقية المالية.

وثمن المجلس توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه المستمر للقطاع الشرطي في الإمارة، الأمر الذي أسهم في وصوله إلى المكانة العالية والمتميزة من حيث الأداء والمخرجات وجودة الخدمات والوصول إلى نسب الأمان العالية، وهنأ كافة الضباط وصف الضباط والأفراد المستحقين للترقية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في تأدية أعمالهم.

تقرير

وناقش المجلس، تقرير «برنامج إدارة وحوكمة البيانات» حول تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى استكشاف وتقييم إدارة البيانات والسياسات والإجراءات، وتقييم أدوار ومسؤوليات أصحاب العلاقة في إدارة البيانات الحكومية، وتقييم مستوى الجاهزية لتطوير وتحسين عمليات إدارة البيانات، وتحديد الأدوات والأنظمة التقنية للتحسين، ووضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج مستدام لإدارة البيانات. وتمثلت مجالات التقييم في البيانات الوصفية، ودليل البيانات، وحوكمتها، وجودتها، وتخزينها، وإدارة المحتوى والوثائق، وإدارة البيانات الرئيسة والمرجعية، وذكاء الأعمال، وتكامل البيانات ومشاركتها، والبيانات المفتوحة، وأمن المعلومات، وخصوصية البيانات؛ حيث وجه المجلس كافة الجهات الحكومية بالعمل بشكل أكبر وأسرع من قبل للوصول إلى أهداف البرنامج.

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