فوز ضاحي خلفان بانتخابات «الإمارات لرعاية الموهوبين»

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أجرتها جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وذلك خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، وبقية أعضاء الجمعية، وعدد من المهتمين بشؤون الموهوبين، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وأعضاء الاحتياط.

وأسفر الاقتراع بعد فرز الأصوات عن إعادة انتخاب عدد من الأعضاء السابقين وهم الدكتور منصور العور، ومنيرة صفر، والدكتور شافع النيادي، والدكتور سيف الجابري، والدكتورة ديالا الإبراهيم، بينما دخل أعضاء جدد في مجلس الإدارة وهم حسن ميرزا الصايغ، وانتخاب موزة الخاطري كعضو مجلس إدارة احتياطي. وأوضح معاليه أن الجمعية سوف تحتفل بيوبيلها الفضي 23 نوفمبر المقبل، حيث سيقام احتفال بهذه المناسبة.

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