تعهيد صيانة 1.1 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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وقعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعهيد خدمات صيانة قطاع الزراعة التجميلية في الإمارة لشركة المشرق لخدمات الري والزراعة، بإجمالي 1.1 مليون متر مربع، وذلك بتوجيهات ودعم الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الأهداف المشتركة المستقبلية لتطوير خدمات الزراعة التجميلية والتي تشمل الحدائق العامة والمفتوحة.

وكشف المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة، خلال المؤتمر على هامش توقيع الاتفاقية، أن الدائرة تعمل على العديد من المشاريع الخاصة بالحدائق والمسطحات الخضراء، ومنها افتتاح حديقة وادي اصفني بالمناطق الجنوبية لرأس الخيمة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وإطلاق خطة جديدة لتطوير حديقة صقر العامة تشمل المسطحات الخضراء والبنية التحتية والتوسع في منطقة الألعاب وغيرها من الخدمات التي تلبي متطلبات أفراد المجتمع.

أهداف

وأوضح العلي: تهدف الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى تعزيز الأهداف الاستراتيجية في مجال الزراعة التجميلية لإمارة رأس الخيمة، وبموجب الاتفاقية ستتولى شركة المشرق أعمال صيانة المناظر الطبيعية لجميع المسطحات الخضراء في الإمارة، بمساحة إجمالية مليون و100 ألف متر مربع.

وأكد العلي أن الدائرة تسعى لتنفيذ رؤية وتوجيهات مباشرة من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، لمد جسور التعاون مع القطاع الخاص وكافة المؤسسات والجهات الرائدة في الدولة، لتنفيذ مشاريع نوعية يلمس أثرها جميع أفراد المجتمع انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية لجودة الحياة وسعادة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تجسد جهود دائرة الخدمات العامة في مواصلة السعي لتبادل الخبرات باستمرار مع القطاع الخاص، لتطوير الرقعة الخضراء في إمارة رأس الخيمة.

شراكة

وأعرب سهيل النجار مدير عام شركة المشرق لخدمات الري والزراعة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وأثنى على المسؤولين بالعمل على تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وتحويلها إلى تعاون وشراكة استراتيجية تقوم من خلالها الشركات الخاصة لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار تناسب القطاعين ومشاركة اجتماعية بالتعاون مع برنامج رعاية المبادرات المجتمعية بما يخدم جميع مواطني ومقيمي إمارة رأس الخيمة.

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