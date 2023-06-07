«التغير المناخي» تستعرض تجربة الإمارات الرائدة لتعزيز جودة الهواء

المصدر: دبي - البيان

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في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28»، استعرض وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة تجربة دولة الإمارات لتعزيز جودة الهواء والتخفيف الفعال من التلوث، بالإضافة إلى الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، خلال مؤتمر المناخ والهواء النظيف 2023 الذي عقد في العاصمة التايلندية بانكوك مؤخراً.

وأكد الوفد الذي مثل دولة الإمارات، خلال مداخلاته في جلسات المؤتمر، الذي شارك فيه العديد من الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة وتطرح مبادرات بناءة من أجل تعزيز جودة الهواء والحد من تلوث الهواء.

وأشارت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى إطلاق الدولة مؤشر جودة «هواء الإمارات»، وذلك لعرض نوعية الهواء في الدولة، ورصد جودته بشكلٍ آنٍ عن طريق الأقمار الصناعية. وتمثل المنصة الوطنية لجودة الهواء مرجعاً موحداً لحالة جودة الهواء في الدولة بشكلٍ آنٍ من خلال المعلومات الواردة من 31 محطة قياس موزعة في مختلف الإمارات، وتوفر لكافة أفراد المجتمع المعلومات اللازمة التي تمكنهم من تفادي المناطق ذات نسب التلوث العالية.

وسلط الوفد المشارك الضوء على الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في يونيو 2022، حيث تهدف الأجندة بشكل رئيسي إلى قيادة وتنسيق الإجراءات بين المؤسسات الاتحادية والمحلية لضمان المراقبة الفعالة، وإدارة جودة الهواء، والتخفيف الفعال من التلوث.

كما أوضح الوفد خلال المشاركة إلى وضع الأجندة الوطنية لجودة الهواء لتتواءم مع المساهمات المحددة وطنياً للدولة، حيث سيسهم ذلك في تحقيق توافق بين مبادرات تحسين جودة الهواء والمبادرات المدرجة في المساهمات المحددة وطنياً، وذلك للتخفيف من آثار القطاعات المولدة لملوثات الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وناقش مؤتمر المناخ والهواء النظيف 2023 عدداً من المواضيع الرئيسية المتعلقة بالمناخ وجودة الهواء.

وعلى هامش المؤتمر، حضر وفد وزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعاً مع مجلس إدارة «تحالف المناخ والهواء النظيف»، الذي انضمت إليه الدولة خلال العام الجاري، لتصبح بذلك الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم وتشارك في اجتماعات المجلس، الذي يعنى باتخاذ القرارات نيابة عن التحالف، ويقدم التقارير في كل اجتماع سنوي، ويعد السلطة الرئيسية المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بالصندوق الاستئماني الخاص بالتحالف.

وقالت المهندسة عائشة العبدولي في هذا الشأن: «يعد مجلس إدارة التحالف بمثابة الهيئة التي تخطط للسياسات والاستراتيجيات التي تدعم التحالف، بما في ذلك تلك المعنية بمؤتمر الأطراف «COP28». وستعزز عضوية الإمارات في مجلس إدارة التحالف أولويات الدولة المرتبطة بكونها الرئيس لمؤتمر الأطراف «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات خلال العام الجاري».

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